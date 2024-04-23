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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nazlı Sinem’in davasında Can Paksoy için yurt dışına çıkış yasağı kararı

        Nazlı Sinem’in davasında yurt dışı çıkış yasağı!

        İstanbul'da, 14 yıl önce apartman boşluğunda cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci defa Yargıtay'dan dönen davada, üçüncü kez beraat kararı verilmesiyle birlikte yurt dışı yasağı da kaldırılan sanık Can Paksoy hakkındaki itiraz üst mahkemece kabul edildi. Aile Bakanlığı avukatlarının itirazını kabul eden üst mahkemenin, Can Paksoy hakkındaki yurt dışı yasağının uygulanmasına karar verdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 10:28 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:28
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        Nazlı Sinem'in davasında flaş karar!
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        Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun (24) cansız bedeni, 26 Eylül 2010'da, Beyoğlu'nda Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulundu.

        İKİ KARDEŞ HAKKINDA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        DHA'da yer alan habere göre incelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi. Mahmut Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy hakkında "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        4 YIL SONRA BERAAT ETTİLER

        Sanıklar Mahmut Emre ve Can Paksoy, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014 yılında beraat ettiler.

        YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU

        Ancak Nazlı Sinem'in ailesi kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturma evresinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na duruşmaların bildirilmediği gerekçesiyle beraat kararının bozulmasını istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 23 Mayıs 2018'de Paksoy kardeşler hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar verdi.

        İkinci kez yeniden görülen davada mahkeme, 5 Şubat 2020'de Mahmut Emre ve Can Paksoy'un bir kez daha beraatine karar vermişti. Ailenin itirazları üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi 25 Eylül 2023'te bu kez Can Paksoy hakkındaki beraat kararını bozdu. Diğer sanık Mahmut Emre Paksoy hakkındaki beraat kararı ise onandı.

        "YETERLİ DELİL ELDE EDİLEMEDİ"

        Yargıtay'ın ikinci bozma kararının ardından sanık Can Paksoy, 22 Mart 2024'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına direnme kararı vererek sanık Can Paksoy'un suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine hükmetti.

        YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞINA HÜKMETTİ

        Mahkeme ayrıca Paksoy hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da kaldırılmasına karar verdi. Yurt dışı yasağının kaldırılmasına karşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve Yargıtay bozma ilamının içeriğini dikkate alarak itirazı kabul etti. Mahkeme 4 Nisan'da verdiği kararla, sanık Paksoy hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolün uygulanmasına hükmetti.

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