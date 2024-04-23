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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı: "Bu bir seçim sahtekarlığı"

        Eski ABD Başkanı Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı: "Bu bir seçim sahtekarlığı"

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği gerekçesiyle açılan davada duruşmalar başladı. Savcı ilk duruşmada yaptığı açıklamada, "Bu, saf ve basit bir seçim sahtekarlığıydı." dedi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 07:51 Güncelleme: 23.04.2024 - 07:51
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, ilişkide olduğu müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödenmesine ilişkin açılan davada yargılamaya geçildi.

        New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesinde devam eden davada, taraflar açılış konuşmalarını yaptı.

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        "BASİT BİR SEÇİM SAHTEKARLIĞIYDI"

        İddia makamından savcı Matthew Coangelo, Trump'ın, kişisel hayatıyla ilgili zarar verici hikayelerin kamuoyuna açıklanmasını engelleyerek 2016 başkanlık seçimlerini yasa dışı bir şekilde etkilemeye çalıştığını öne sürdü.

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        Savcı Coangelo, "Bu, 2016 seçimlerini etkilemek, Donald Trump'ın davranışları hakkında söyleyecek kötü şeyleri olan insanları susturmak için yasa dışı harcamalar yoluyla seçilmesine yardımcı olmak amacıyla planlanmış, uzun süredir devam eden bir komploydu. Bu, saf ve basit bir seçim sahtekarlığıydı." ifadelerini kullandı.

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        Trump'ın savunma avukatı Todd Blanche de müvekkiline karşı açılan davayı "temelsiz" olarak nitelendirerek Trump'ın hiçbir suç işlemediğini savundu.

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        Blanche, Manhattan bölge savcılığının bu davayı en başta hiç açmaması gerektiğini söyleyerek "Seçimi etkilemeye çalışmanın yanlış bir yanı yok. Bunun adı demokrasidir, suç değil." şeklinde konuştu.

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        Daha sonra davanın ilk tanığı olan, National Enquirer dergisinin yayıncısı ve Trump'ın uzun zamandır arkadaşı olan David Pecker'in dinlenmesine geçildi.

        2016 Başkanlık seçimleri Trump kampanyasındaki rolü üzerine sorular sorulan Pecker’in tanıklığına yarın da devam edilecek.

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        Geçen hafta 12'si asıl, 6'sı yedek jüri heyeti seçimi tamamlanan davada, yargılamanın 6 ila 8 hafta süreceği tahmin ediliyor. Bu süreçte Trump'ın haftada 4 gün mahkeme salonunda bulunması gerekiyor.

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        ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

        Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

        Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

        Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        #Donald Trump
        #ABD
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