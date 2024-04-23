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        Karabük'te 10 gündür haber alınamayan kişi aranıyor

        Karabük'te kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:23
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        Karabük'te 10 gündür haber alınamayan kişi aranıyor
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        Karabük'te kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

        Eflani ilçesi Emirler köyünde yaşayan Ramazan Tunç (53), 10 gün önce evden çıkarak geri dönmedi.

        Bunun üzerine Tunç'un yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

        Tunç'un bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Jandarma, AFAD, UMKE ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Derneğinden oluşan arama kurtarma ekibi, Tunç'u bulmak için köyün çevresinde arama çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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