Karabük'te 10 gündür haber alınamayan kişi aranıyor
Karabük'te kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.
Karabük'te kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.
Eflani ilçesi Emirler köyünde yaşayan Ramazan Tunç (53), 10 gün önce evden çıkarak geri dönmedi.
Bunun üzerine Tunç'un yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Tunç'un bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Jandarma, AFAD, UMKE ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Derneğinden oluşan arama kurtarma ekibi, Tunç'u bulmak için köyün çevresinde arama çalışması yürütüyor.
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