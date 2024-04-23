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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:36 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:36
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Saraycık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 300 metrekarelik alan zarar gördü.

        - Karabük'te cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

        Karabük'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan ve Karabük Açık Cezaevi Müdürlüğünden 7 Nisan'da firar eden M.G. ekiplerce yakalandı.

        M.G, işlemlerinin ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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