Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü! Konya'da, edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki Ümit Kılınç, 29 yaşındaki arkadaşı Osman Y. ile araçta alkol aldıktan sonra tartışma yaşandı. Kılınç, Osman Y., tarafından silahla vuruldu ve yaralı halde hastaneye bırakıldı. Ümit Kılınç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osman Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Anadolu Ajansı Giriş: 25.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:56 facebook

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