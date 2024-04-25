Karabük'te 19 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 19 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla Paşapınarı Caddesi'nde uygulama yapıldı.

Kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması sırasında ekiplere üzerinde kimliği olmadığını belirterek kendini M.Y. olarak tanıtan kişinin durumundan şüphelenildi.

Aaştırma sonucunda kendini M.Y. olarak tanıtan kişinin 19 ayrı suçtan 28 yıl 49 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve isminin S.Y. olduğu tespit edildi.