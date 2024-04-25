Karabük'te 10 aylık bebeğini yola bıraktığı iddia edilen anne hakkında soruşturma

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir annenin 10 aylık bebeğini yola bırakmasıyla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin çalışma başlattı.

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