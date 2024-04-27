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        Otomobiliyle uçuruma uçan sürücü, 150 metreden yürüyerek çıktı

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 150 metreden uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulup, bulunduğu yerden yürüyerek çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 20:32 Güncelleme: 27.04.2024 - 20:35
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        Otomobiliyle uçuruma uçan sürücü, 150 metreden yürüyerek çıktı
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        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 150 metreden uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulup, bulunduğu yerden yürüyerek çıktı. 

        ​Kaza, saat 17.00 sıralarında Safranbolu ilçesi Kireç Kuyusu mevkisinde meydana geldi. Safranbolu’dan Karabük istikametine ilerleyen E.V (32) yönetimindeki 78 EC 880 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 150 metreden uçuruma devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil, hurdaya dönerken sürücü ise kazada yara almadı. Kazayı gören görgü tanığı Cavit Aşar, otomobilin 150 metreden hiçbir yere dokunmadan uçurumdan uçtuğunu, sürücünün kurtuluşunun mucize olduğunu belirtti. Kazadan yara almadan kurtulan E.V., 150 metre yükseklikten yürüyerek çıktı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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