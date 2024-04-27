İtalyan öğrencinin cep telefonunu çalarken görüntüye yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Erasmus projesi kapsamında 10 kişilik İtalyan grubu Diyarbakır’a geldi. Misafir İtalyan öğrencilerine, şehrin tarihi yerleri gezdirildi.

CEP TELEFONU KAYBOLDU Kafile, Diyarbakır’ın turistik yerlerinden biri olan Sur ilçesinde On Gözlü Köprü’ye götürüldü. Köprüde davul zurna eşliğinde hayal çekildi. Halaydan sonra, 19 yaşındaki İtalyan öğrenci Linda Ugolini, cep telefonunu olmadığını fark etti. Cep telefonunu düşürdüğünü sanan genç kız arkadaşının çektiği halay görüntüsüyle ilginç bir görüntüye şahit oldu. REKLAM

HALAY ÇEKERKEN CEP TELEFONU ÇALDI Görüntülerde genç kız halay çekerken bir erkek şahsında halay grubunda hemen yanı başında bittiğini gördü. Bu kişinin cep telefonun çaldığı an görüntüleri görünce olay hemen polise bildirildi. Yaşanan hırsızlık olayı üzerine Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

ÜLKESİNE DÖNMEDEN 1 GÜN ÖNCE Olay bölgesinde güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis kısa sürede halay sırasında genç kızın cep telefonunu çalan kişinin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık grubunda yer alan 3 kişi ile cep telefonu satan alın 2 kişi gözaltına alındı. Çalışmanın ardından genç kız İtalya’ya dönmeden bir gün önce cep telefonuna kavuştu.