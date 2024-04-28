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        Haberler Dünya ABD'de üniversitelerdeki Gazze'ye destek protestoları müdahalelere rağmen sürüyor

        ABD'de üniversitelerdeki Gazze'ye destek protestoları müdahalelere rağmen sürüyor

        7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışmalarının ardından ABD, İsrail'e desteğini pek çok kez yinelerken, geçen hafta Columbia Üniversitesinde başlayan Gazze'ye destek eylemleri ise ABD'nin önde gelen birçok üniversitesine yayıldı. Üniversite yönetimi ve polisin müdahalelerine rağmen devam eden eylemlere katılan öğrenci sayısı her geçen gün artıyor...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 12:08 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:08
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        ABD genelinde birçok farklı eyalet ve üniversitede öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterileri, üniversite yönetimi ve polisin müdahalelerine rağmen devam ediyor.

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        Öğrenciler, üniversite kampüslerindeki açık alanlarda toplanıp kamplar kurarken, üniversite ve yerel yetkililer, kampüs kapatma, gözaltına alma gibi eylemlerle karşılık veriyor.

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        Öte yandan Gazze'ye destek gösterilerine katılan üniversite ve öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor.

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        WASHINGTON ÜNİVERSİTENDE 80'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINDA

        CNN'in haberine göre, Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Washington Üniversitesinden, kampüste süren Filistin'e destek gösterilerine ilişkin açıklama yapıldı.

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        Polisin 80'den fazla kişiyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, kampüste kamp kuran öğrencilerin "niyetlerinin iyi olmadığı ve tehlikeli olabilecekleri" ifade edildi.

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        GÜNEY CALİFORNİA ÜNİVERSİTESİNDEN KAMPÜS KAPATMA KARARI

        Güney California Üniversitesinin (USC) sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, "bir kargaşa nedeniyle" üniversite kampüsünün kampüste yaşayanlar hariç herkese geçici olarak kapatıldığı açıklandı.

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        Filistin'e destek için gösterilerde şu ana kadar yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığı USC'den geçen hafta yapılan açıklamada mayıstaki ana mezuniyet töreninin yapılmayacağı belirtilmişti.

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        ARİZONA EYALET ÜNİVERSİTESİNDE 72 GÖZALTI

        Arizona Eyalet Üniversitesinden, kampüste süren Filistin'e destek gösterilerinde gözaltına alınanlara ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, 15'i öğrenci 72 kişinin, "izinsiz kamp kurdukları" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

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        HARVARD ÜNİVERSİTESİNDE EYLEMLER SÜRÜYOR

        Üniversitenin öğrencilerince çıkarılan The Harvard Crimson gazetesinin haberine göre, Harvard Avlusu'na kamp kuran öğrencilerin Filistin'e destek gösterisi sürüyor.

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        Öğrencilerin avluda Filistin bayrağını göndere çekmesinin ardından polis, bayrağın kaldırılmasını talep etti.

        Üniversite çalışanları bayrağı indirirken göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı.

        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #gazze
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