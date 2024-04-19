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        Sokakta oynarken 10 metre yükseklikten düşen 2 yaşındaki Ömer Ali, yaralandı

        KARABÜK'te sokakta oynayan 2 yaşındaki Ömer Ali A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 21:20 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:25
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        Sokakta oynarken 10 metre yükseklikten düşen 2 yaşındaki Ömer Ali, yaralandı
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        KARABÜK'te sokakta oynayan 2 yaşındaki Ömer Ali A., kaldırım kenarından, yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Yaralanan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Yeşil Mahalle Yeşil Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 2 yaşındaki Ömer Ali A. dengesini kaybederek kaldırımın yanında bulunan boşluktan aşağı düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralanan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden sağlık ekipleri tarafından alınan küçük çocuk sevk edildiği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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