Sokakta oynarken 10 metre yükseklikten düşen 2 yaşındaki Ömer Ali, yaralandı

Olay, saat 16.30 sıralarında Yeşil Mahalle Yeşil Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 2 yaşındaki Ömer Ali A. dengesini kaybederek kaldırımın yanında bulunan boşluktan aşağı düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralanan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden sağlık ekipleri tarafından alınan küçük çocuk sevk edildiği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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