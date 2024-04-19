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        Karabük'te elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:00
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        Karabük'te elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

        Safranbolu Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden görevliler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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