Karabük'te elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Dumanları fark eden görevliler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Safranbolu Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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