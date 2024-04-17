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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 20:01 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:01
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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        H.Y. idaresindeki 34 SE 5313 plakalı otomobil, Barış Mahallesi Terminal Sokak'ta E.H. yönetimindeki 78 AAC 750 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada 78 AAC 750 plakalı otomobildeki yolcu F.H. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı yolcu, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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