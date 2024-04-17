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        Karabük Üniversitesi'nde Sosyalfest değerlendirme toplantısı düzenlendi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde 2-3 Mart'ta düzenlenen Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali'ne (Sosyalfest) ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:46 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:46
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        Karabük Üniversitesi'nde Sosyalfest değerlendirme toplantısı düzenlendi
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde 2-3 Mart'ta düzenlenen Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali'ne (Sosyalfest) ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda Sosyalfest'e dair fikir alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıda konuşan Kırışık, KBÜ olarak bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük gurur ve memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Sosyalfest'in, yenilikçi ve sorun çözme odaklı yaklaşımlar içeren 400 stant ve 123 sosyal etkinliğin yer aldığı muhteşem bir organizasyon olduğunu aktaran Kırışık, "Spor, sanat, kültür, edebiyat, psikoloji gibi sosyal bilimlerin her dalından alan etkinliklerimize, çok büyük bir katılım oldu. Gençlerin coşkusu, heyecanı, arzusu gerçekten görülmeye değerdi." ifadelerini kullandı.

        Kırışık, Sosyalfest'e akademisyenler ve öğrencilerin yanı sıra kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu işbirliği ve dayanışma ruhu, sosyal bilimlerin gücünü ortaya koymak adına son derece önemliydi. Sosyalfest'in başarısında emeği geçen tüm öğrenci, akademisyen, çalışan ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde Karabük Üniversitesi olarak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Hep birlikte, toplumsal sorunlara karşı duyarlılıkla ve yenilikçi çözümlerle yaklaşarak, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine katkı sağlayacağımıza inancım tamdır."

        Sosyalfest'in, fikir açısından Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu bir etkinlik olduğuna işaret eden Kırışık, Sosyalfest'in ikincisini, ekim ayında Ankara'da düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

        Toplantının ardından Sosyalfest İcra Kurulu tarafından Kırışık'a hediye takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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