Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Jandarma ekipleri, merkez Atatürk Mahallesi ile Yenice ilçesinde 3 araç, 1 ev ve 11 kişiye yönelik arama yaptı.

Aramada, 8,11 gram peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve hap ile 42 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice ilçesinde 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde arama yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.