Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, ilk ziyaretini Vali Yavuz'a yaptı
AK Parti'den Karabük Belediye Başkanı seçilen Özkan Çetinkaya, ilk ziyaretini Vali Mustafa Yavuz'a gerçekleştirdi.
AK Parti'den Karabük Belediye Başkanı seçilen Özkan Çetinkaya, ilk ziyaretini Vali Mustafa Yavuz'a gerçekleştirdi.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, kentteki çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz, Çetinkaya'ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, başarılar temenni etti.
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