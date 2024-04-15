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        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, ilk ziyaretini Vali Yavuz'a yaptı

        AK Parti'den Karabük Belediye Başkanı seçilen Özkan Çetinkaya, ilk ziyaretini Vali Mustafa Yavuz'a gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:36 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:36
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        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, ilk ziyaretini Vali Yavuz'a yaptı
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        AK Parti'den Karabük Belediye Başkanı seçilen Özkan Çetinkaya, ilk ziyaretini Vali Mustafa Yavuz'a gerçekleştirdi.

        Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, kentteki çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz, Çetinkaya'ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, başarılar temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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