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        Haberler Yaşam 10 gün canlı kalabilen Manisa laleleri açtı! Zarar veren yandı

        10 gün canlı kalabilen Manisa laleleri açtı

        Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda senede bir kez nisan ayında açan ve 10 gün boyunca canlı kalabilen Manisa lalesi (Tulipa orphanidea), havaların ısınması ile açtı. Doğaseverler laleleri görebilmek için Spil'e çıkarken, koparmanın cezası bu yıl 387 bin 142 TL oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:26 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:26
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        Manisa ve İzmir illeri arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri hayran bırakan Spil Dağı Milli Parkı'nda, baharı müjdeleyen endemik türlerden Manisa laleleri, havaların ısınması ile açmaya başladı.

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        Senede bir kez nisan ayında açan ve 10 gün boyunca canlı kalabilen laleler, büyük ilgi de uyandırıyor.

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        Doğaseverler laleleri canlı görebilmek için Spil'e çıkarken, bulabilenler bol bol fotoğrafını çekiyor.

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        120 ÇEŞİT ENDEMİK BİTKİ TÜRÜ

        Manisa lalesini görebilmek için Spil'e çıkan Mehmet Can, "Manisa lalesi, kentimizin simgesi; bu nedenle korumamız gerekir.

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        Uzun yıllar görmek için koruyup, sahip çıkmamız lazım" dedi. Selçuk Ürün de "Manisa Spil Dağı'nın 750 rakımında bulunmaktayız ve yaklaşık 120 çeşit endemik bitki türünün bulunduğu bir bölgedeyiz.

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        Bunlardan 70'i şifalı bitkiler oluşturmaktadır. Manisa lalesini çok seviyoruz. Bunlar, dünyada çok değerli bitkiler. Manisalıların da bu bitkinin değerini bilmesini istiyoruz.

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        Çocuklarımıza bunların sevgisi ve zarar verilmemesi gerektiğini öğretmeliyiz" diye konuştu.

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        Diğer yandan Çevre Kanunu'na göre Manisa lalesini koparmanın cezası, bu yıl 387 bin 142 TL olarak belirlendi.

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        #Manisa laleleri
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