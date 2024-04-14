Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 12 bin 878 lira ceza
Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 12 bin 878 lira para cezası kesildi.
Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 12 bin 878 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından, Karabük-Safranbolu kara yolunda 2 aracın makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ilerlediği görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce 2 araç sürücüsü tespit edilerek haklarında Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 12 bin 878 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.
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