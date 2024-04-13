Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Beşiktaş - Samsunspor maçı CANLI YAYIN - Yılport Samsunspor Haberleri

        Beşiktaş - Samsunspor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş - Samsunspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor. Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip kötü gidişata son vermek istiyor. Samsunspor ise alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmanın peşinde

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.04.2024 - 17:55 Güncelleme: 13.04.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        11'ler belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Tüpraş Stadyumu

        HAKEM: Direnç Tonusluoğlu

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Gedson, Ghezzal, Rashica, Muçi, Muleka, Semih

        TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos

        SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Taylan, Ntcham, Emre, Mouandilmadji

        TEKNİK DİREKTÖR: Markus Gisdol

        Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, Samsunspor'u mağlup ederek taraftarının önünde galibiyet özlemine son vermeye çalışıyor.

        REKLAM

        Ligde çıktığı 30 karşılaşmada 37 puan toplayan Samsun ekibi, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

        Karadeniz ekibinde sakat olan Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

        BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

        Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Yılport Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

        Sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Ante Rebic, müsabakada görev yapamayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu