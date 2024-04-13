Beşiktaş - Samsunspor maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş - Samsunspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor. Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip kötü gidişata son vermek istiyor. Samsunspor ise alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmanın peşinde
STAT: Tüpraş Stadyumu
HAKEM: Direnç Tonusluoğlu
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Gedson, Ghezzal, Rashica, Muçi, Muleka, Semih
TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos
SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Taylan, Ntcham, Emre, Mouandilmadji
TEKNİK DİREKTÖR: Markus Gisdol
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, Samsunspor'u mağlup ederek taraftarının önünde galibiyet özlemine son vermeye çalışıyor.
Ligde çıktığı 30 karşılaşmada 37 puan toplayan Samsun ekibi, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.
Karadeniz ekibinde sakat olan Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Yılport Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.
Sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Ante Rebic, müsabakada görev yapamayacak.