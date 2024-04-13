Beşiktaş'ta kritik toplantı! Hasan Arat, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba toplantı yapıyor Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta kritik bir zirve gerçekleşiyor! Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba toplantı yapıyor. Ligde galibiyet hasreti beş maça çıkan ve kötü gidişata dur diyemeyen Kara Kartal'ta Fernando Santos'un geleceği ve yol haritası masaya yatırılıyor

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