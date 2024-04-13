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        Ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi

        KARABÜK'ün Eflani ilçesinde testereyle kestiği ağacın altında kalan Orhan Ünal (27) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 22:12 Güncelleme: 13.04.2024 - 22:15
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        Ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi
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        KARABÜK’ün Eflani ilçesinde testereyle kestiği ağacın altında kalan Orhan Ünal (27) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Orhan Ünal, kavak ağaçlarını kesmek için E.S. ve E.S ile birlikte bölgeye gitti. Y.E’nin kavak ağaçlarının kesilmesi için anlaşmasının ardından üç kişi kesim işlemine başladı. Ünal, motorlu testere ile bir kısmını kestiği ağacın arazinin yanındaki samanlığın üzerine devrilmemesi için çelik halat ile bağlayıp traktör ile çekerek devirmeye çalıştı. Bu sırada yerinden kopan ağaç Ünal’ın üzerine düştü. Ağır yaralanan Ünal, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Eflani Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili E.S., E.S. ile kesim işini ayarlayan Y.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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