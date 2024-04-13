İran'ın gemiye el koymasının ardından İsrail'den sert açıklama: Sonuçlarına katlanacaklar

İran ve İsrail arasındaki gerilim bugün gelen haberlerle iyice tırmandı. İran, İsrail'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Portekiz bandıralı yük gemisine Basra Körfezi'nde el koyduğunu duyurdu.

İsrail tarafından bunun ardından yapılan açıklamada İran'ın "durumu tırmandırmanın sonuçlarına katlanacağı" ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Tesnim haber ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin bugün bir yük gemisine el koyduğunu açıkladı.

İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi? Haberi Görüntüle

"MSC Aries" adlı geminin, Londra merkezli "Zodiac Maritime" şirketi sahibi İsrailli iş adamı Eyal Ofel'e ait olduğu iddia edildi.

İsrail ordu radyosu da X'ten yaptığı açıklamada "İran güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınında saldırdığı geminin bir kısmı büyük olasılıkla İsrail'e aittir." ifadelerine yer verdi. REKLAM Geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a gittiği kaydedilen açıklamada daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Olayla ilgili yayımlanan videoda İranlı askerlerin helikopterle gemiye indiği görüldü. Geminin operatörü MSC, baskın sırasında gemide 25 kişilik mürettebat bulunduğunu açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise yük gemisine el konduğunun duyurulmasının ardından İran ile artan gerilime dair yazılı açıklama yaptı.

"İran, durumu daha da tırmandırmayı seçmenin sonuçlarına katlanacak. İsrail yüksek alarma geçti" ifadelerini kullanan Hagari, İsrail’in İran’dan gelecek saldırıya karşı "hazırlığını artırdığı ve yanıt vermeye de hazır olduğunu" kaydetti. İRAN-İSRAİL GERİLİMİ İsrail, İran'ın, Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.