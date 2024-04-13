İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi? ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e destek mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Nisan günü İran'ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e yönelik misilleme saldırısının "her an" gerçekleşebileceğini söyledi.

İran'ın ne kadar kısa zamanda İsrail'e saldırabileceği yönündeki soruya Biden, "Güvenli bir bilgi almak isterdim ancak beklentim her an olabileceği yönünde." diye konuştu.

İsrail'in kendisini savunmaya hazır olduğunu söyleyen Biden, İran'a "Yapma" uyarısında bulundu. Biden, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 40 füzenin fırlatıldığını ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğunu geriye kalanın da boş araziye düştüğünü bildirdi.

Görsel: AA

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in Yukarı Celil’deki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

CBS News'e konuşan ABD'li bir yetkili, bunun beklenen saldırıdan farklı olduğunu söyledi.

İSRAİL: "İRAN'IN OLASI SALDIRISINA İYİ HAZIRLANDIK"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran’ın İsrail’e yönelik olası saldırısına "iyi hazırlandıklarını" ve her türlü duruma yanıt vereceklerini bildiklerini savundu.

Hizbullah'ın akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda İsrail’in askeri üssünü hedef alan füzelerin çoğunun hava savunma sistemlerince imha edildiğini, bazılarının da boş araziye düştüğünü söyleyen Hagari, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın bugün kapsamlı durum değerlendirmesi yaptığı görüşmeye değerlendiren Hagari, iki ülke arasında "yakın koordinasyonun sağlanması için" çalışıldığını kaydetti.

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İran ile yaşanan gerilimden de bahseden Hagari, "İran tehdidiyle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. İyi hazırlandık ve her türlü duruma nasıl yanıt vereceğimizi biliyoruz." ifadesini kullandı.

ART ARDA SEYAHAT UYARILARI

Bölgede artan gerilimin ardından ABD, İngiltere, Hindistan ve Avustralya gibi ülkeler vatandaşlarını İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı; Almanya vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

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Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'deki diplomatik personelin ve ailelerinin Tel Aviv, Kudüs ve Beerşeba şehirleri dışına seyahat etmesini de yasakladı.