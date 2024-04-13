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        Haberler Dünya İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi? ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e destek mesajı

        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi? ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e destek mesajı

        1 Nisan günü İsrail'in, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vurmasının ardından son günlerde İsrail'in İran tarafından gelecek bir saldırıya hazırlandığı iddia ediliyor. Bu iddialar tartışılırken, Hizbullah Hareketi Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Yukarı Celil'deki askeri üssüne füze saldırı düzenledi. ABD Başkanı Biden ise İsrail'e olan güçlü desteğini yineleyerek, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 02:19 Güncelleme: 13.04.2024 - 02:24
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        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
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        ABD Başkanı Joe Biden, 1 Nisan günü İran'ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e yönelik misilleme saldırısının "her an" gerçekleşebileceğini söyledi.

        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"

        İran'ın ne kadar kısa zamanda İsrail'e saldırabileceği yönündeki soruya Biden, "Güvenli bir bilgi almak isterdim ancak beklentim her an olabileceği yönünde." diye konuştu.

        İsrail'in kendisini savunmaya hazır olduğunu söyleyen Biden, İran'a "Yapma" uyarısında bulundu. Biden, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

        ABD'li yetkililer, CBS News'e İsrail'e büyük bir saldırının yakın zamanda gerçekleşebileceğini söyledi.

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        HİZBULLAH İSRAİL'İN GÜNEYİNE FÜZE FIRLATTI

        Görsel: AA
        Görsel: AA

        Cuma günü Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e "düzinelerce" roket fırlattığını söyledi. Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in Yukarı Celil’deki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

        İsrail'e füze yağmuru!
        İsrail'e füze yağmuru! Haberi Görüntüle

        İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 40 füzenin fırlatıldığını ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğunu geriye kalanın da boş araziye düştüğünü bildirdi.

        Görsel: AA
        Görsel: AA

        Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in Yukarı Celil’deki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

        CBS News'e konuşan ABD'li bir yetkili, bunun beklenen saldırıdan farklı olduğunu söyledi.

        İSRAİL: "İRAN'IN OLASI SALDIRISINA İYİ HAZIRLANDIK"

        İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran’ın İsrail’e yönelik olası saldırısına "iyi hazırlandıklarını" ve her türlü duruma yanıt vereceklerini bildiklerini savundu.

        Hizbullah'ın akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda İsrail’in askeri üssünü hedef alan füzelerin çoğunun hava savunma sistemlerince imha edildiğini, bazılarının da boş araziye düştüğünü söyleyen Hagari, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti.

        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın bugün kapsamlı durum değerlendirmesi yaptığı görüşmeye değerlendiren Hagari, iki ülke arasında "yakın koordinasyonun sağlanması için" çalışıldığını kaydetti.

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        İran ile yaşanan gerilimden de bahseden Hagari, "İran tehdidiyle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. İyi hazırlandık ve her türlü duruma nasıl yanıt vereceğimizi biliyoruz." ifadesini kullandı.

        ART ARDA SEYAHAT UYARILARI

        Bölgede artan gerilimin ardından ABD, İngiltere, Hindistan ve Avustralya gibi ülkeler vatandaşlarını İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı; Almanya vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

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        Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'deki diplomatik personelin ve ailelerinin Tel Aviv, Kudüs ve Beerşeba şehirleri dışına seyahat etmesini de yasakladı.

        İSRAİL İRAN'IN ŞAM'DAKİ KONSOLOSLUK BİNASINI VURMUŞTU

        Görsel: AP
        Görsel: AP

        İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, toplam 7 kişi ölmüştü.

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının, ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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