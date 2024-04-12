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        Haberler Dünya ABD medyasına göre İsrail iki gün içinde İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlanıyor

        ABD medyasına göre İsrail iki gün içinde İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlanıyor

        ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in iki gün içinde İran'dan gerçekleşecek doğrudan bir saldırıya hazırlandığı ancak saldırıya ilişkin İran'ın henüz nihai karar vermediği iddiasında bulundu. Pentagon ise, İsrail'in İran Büyükelçiliği'ne saldırısı öncesi kendilerine bilgi vermemesinden rahatsız.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:14
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        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
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        Wall Street Journal gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tel Aviv'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına saldırısı sonrası Tahran'ın muhtemel saldırısının doğrudan İsrail'e yapılacağı öne sürüldü.

        Söz konusu kaynak, Tel Aviv'in 24 ile 48 saat içinde İran'ın güney veya kuzey İsrail'e doğrudan bir saldırı düzenlemesine hazırlandığını kaydetti.

        İran liderliğinden bilgi aldığı belirtilen ikinci bir kaynak ise saldırı planlarının tartışılmasına rağmen nihai kararın verilmediğini ifade etti.

        ABD'li bir yetkilinin istihbarat raporlarına göre İran'ın birkaç gün içinde muhtemelen İsrail içinde misilleme saldırısı gerçekleştireceği yönündeki değerlendirmesine yer verilen haberde, bir danışmanın ise "Saldırı planları dini liderin (Ayetullah Ali Hamaney’in) önünde ve o hala siyasi riski değerlendiriyor." ifadelerine yer verildi.

        "Pentagon rahatsız"

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Tel Aviv yönetimin İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına saldırı düzenlemeden önce bilgi vermemesi nedeniyle İsrailli mevkidaşına şikayette bulundu.

        Amerikan Washington Post gazetesinin ABD’li kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail’in İran’a yönelik saldırısına ilişkin uyarıda bulunmaması nedeniyle ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

        Haberde, ABD’li yetkililerin ve üst düzey Pentagon yetkililerinin, İsrail’in saldırı öncesi bilgi vermemesi nedeniyle rahatsız olduklarına ve saldırının Orta Doğu’daki Amerikan kuvvetlerine yönelik risklerin artmasına yol açtığı değerlendirmesine yer verildi.

        ABD’li ve İsrailli yetkililerin, İran’ın karşı saldırısına nasıl tepki verebileceklerini yakından koordine ettikleri aktarılan haberde, ABD’li yetkililere göre Austin ve diğer üst düzey bakanlık yetkililerinin saldırının bölgedeki ABD askerleri ve çıkarlarına yönelik sonuçları dolayısıyla İsrail’in önceden kendilerini bilgilendirmesi gerektiğine inandıkları kaydedildi.

        Haberde görüşlerine yer verilen bir ABD’li yetkili, Austin’in 3 Nisan’da yaptığı telefon görüşmesinde İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant’a bu konuda doğrudan şikayetlerini ilettiğini söyledi.

        İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

        İran, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini duyururken misillemede bulunacağını ve saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.

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