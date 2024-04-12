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        AK Parti Karabük İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi

        AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programına video konferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerin bayramlarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 18:24 Güncelleme: 12.04.2024 - 18:24
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        AK Parti Karabük İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi
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        AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programına video konferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerin bayramlarını kutladı.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin teşkilat bayramlaşma programında 81 il başkanlarını temsilen AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'a söz verdi.

        Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karabük ziyaretine ilişkin teşekkür eden Salt, "Karabük mitingi büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Karabük teşkilatları olarak böyle bir tabloyu size sunabildiysek bu onur ve şeref bizler için yeterlidir Sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Yeni yüzyılda yeni Karabük vizyonlarını gerçekleştirmenin çabası içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabüklülere selamlarını göndererek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

        Programa, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, İl Gençlik Kolları Başkanvekili Mehmet Safa Öz ve ilçe başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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