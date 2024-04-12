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        Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:27 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:27
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        Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        R.K'nin kullandığı 06 KA 821 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda E.U. idaresindeki belediyeye ait 34 DNC 802 plakalı yol süpürme kamyonuna arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobile V.D. yönetimindeki 23 HD 453 plakalı hafif ticari araç çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü R.K'nin 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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