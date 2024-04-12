Yeni anayasa için yol haritası hazırlandı. Temas trafiği, Meclis'te devam edecek. İlk adımı da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş atacak. Kurtulmuş, Ramazan Bayramı sonrası Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edecek.

ANAYASA YAPIM USULÜ GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti grubu da hazırlıklarını sürdürüyor. Meclis'te yapılması planlanan ziyaretlerin gündemi, anayasa yapım usulünü belirlemek olacak. Ortak bir komisyon kurulması ya da her partinin kendi önerisini hazırladıktan sonra masaya oturulması seçenekler arasında yer alıyor.

Ağırlıklı görüş; ilk etapta komisyon yerine her partinin kendi önerisini hazırlaması yönünde. Bunun için de partilere 3-6 ay arası süre verilmesi öngörülüyor. Bu süre içinde anayasa metni yazılmayacak, ancak anayasada olması gereken başlıkları çıkarmaları istenecek. O hazırlıklar da meclis başkanlığına sunulacak. Meclis başkanlığı da sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin görüş ve önerisine açacak.