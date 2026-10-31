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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Göztepe Fenerbahçe Göztepe maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (Süper Lig)
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        Fenerbahçe Göztepe maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (Süper Lig)

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlıyor... Ligde son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı ve bu mücadelede Dirk Kuyt takımın başında yer alıyor... Fenerbahçe, Göztepe karşısında galip gelerek moral bulmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe - Göztepe mücadelesinde dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 09:34 Güncelleme:
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        Heyecan sürüyor!

        STAT: Chobani Stadı

        HAKEM: Oğuzhan Çakır

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor...

        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        45' Mücadelede ikinci yarı başladı.

        İLK YARI SONUCU: 1-0

        Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        F.BAHÇE, GUENDOUZI'YLE ÖNE GEÇTİ

        45+1' GOL! Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin golü ile maçta öne geçiyor. Romelu Lukaku'nun pasıyla topla buluşan Matteo Guendouzi, ceza yayından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Arda Özçimen'in sağından köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

        OĞUZ, ARDA'YI GEÇEMEDİ

        29' Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Oğuz Aydın'ın yaptığı vuruşta savunmadan seken top Arda Özçimen'de kalıyor.

        GÖZTEPE, JANDERSON'LA YOKLADI

        19' Juan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Janderson'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta Ederson köşeden ayağıyla topu kornere göndermeyi başarıyor.

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        ARDA, OĞUZ'A GEÇİT VERMEDİ

        9' Oğuz Aydın'ın ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Arda Özçimen topu uzaklaştırmayı başarıyor.

        İLK ŞUT F.BAHÇE'DEN

        8' Romelu Lukaku'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Arda Özçimen topa hakim olmayı başarıyor.

        MAÇ BAŞLADI

        1' Fenerbahçe-Göztepe maçında ilk düdük çaldı.

        İLK 11'LER BELLİ OLDU

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Guendouzi, Kante, Oğuz, İrfan Can, Kerem, Lukaku.

        Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan, Taha, Sonko, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Janderson, Juan.

        VAR HAKEMİ BELLİ OLDU!

        Fenerbahçe - Göztepe mücadelesinin VAR koltuğunda Alan Kijas oturacak.

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        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Fenerbahçe, Göztepe karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, maçta forma giyemeyecek.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown da karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.

        GÖZTEPE'NİN EKSİKLERİ

        Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor. Geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, deplasmandan da 1-1 eşitlikle dönmüştü.

        FENERBAHÇE DIRK KUYT'A EMANET

        Fenerbahçe'de Göztepe karşısında teknik sorumlu görevini Dirk Kuyt üstlenecek. Sezon başında yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli takıma dönen Hollandalı futbol adamı, sarı-lacivertlilerin başında ilk sınavını verecek.

        LİGDEKİ DURUMLARI NE?

        Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 16 puan topladı. Sarı-kırmızılılar ise bu süreçte 3'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 12 puan topladı.

        Son maçta derbide Galatasaray'a mağlup olarak liderin 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, İzmir ekibi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.

        FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        #Göztepe
        #süper lig
        #maç
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