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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mesut Aras aracından inerken kurşun yağmuruna tutulmuştu! İşte cinayetin nedeni!

        Aracından inerken kurşun yağmuruna tutulmuştu! İşte cinayetin nedeni!

        İstanbul'da, otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Mesut Aras, hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis şüphelilerin kullandığı aracı ise Eyüpsultan'da ormanda yanmış olarak buldu. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi

        Giriş: 12.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:54
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        İstanbul Sancaktepe'de olay, 5 Nisan günü saat: 00.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi Çağdaş Sokak üzerinde meydana geldi.

        2 ŞÜPHELİ OTOMOBİLLE YAKLAŞTI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Mesut Aras, park ettiği otomobilinden indiği sırada iddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan 2 şüpheli otomobil ile yanına geldi.

        GELDİKLERİ ARAÇLA KAÇTILAR

        Araçtan inen şüphelilerden biri tabanca ile Aras’a ateş etti. Aras, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Aras'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin otomobilde ve çevrede yaptığı incelemeler çok sayıda boş kovan bulundu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Haberi alıp olay yerine gelen Mesut Aras'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Aras'ın cansız bedeni cenaze aracı ile İlhan Varank Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ZANLILARIN ARAÇLARI YANMIŞ HALDE BULUNDU

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında incelenen görüntülerden olayda kullanılan araç Eyüpsultan’da bir ormanda yanmış olarak bulundu.

        3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Devam eden çalışmalarla olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yasin Tolga T. (25), Emre B. (24) ve Cem Ö. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de cezaevine gönderilirken olayın geçmişten gelen alacak verecek husumetinden kaynaklandığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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