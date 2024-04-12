İstanbul Sancaktepe'de olay, 5 Nisan günü saat: 00.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi Çağdaş Sokak üzerinde meydana geldi.

2 ŞÜPHELİ OTOMOBİLLE YAKLAŞTI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Mesut Aras, park ettiği otomobilinden indiği sırada iddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan 2 şüpheli otomobil ile yanına geldi.

GELDİKLERİ ARAÇLA KAÇTILAR Araçtan inen şüphelilerden biri tabanca ile Aras’a ateş etti. Aras, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Aras'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin otomobilde ve çevrede yaptığı incelemeler çok sayıda boş kovan bulundu.