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        Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 01:08 Güncelleme: 11.04.2024 - 01:08
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        Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 78 ABH 599 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarında, C.T. yönetimindeki 34 RG 3558 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü M.A. ile yanındaki C.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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