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        Safranbolu'da ihbara gelen polislere pasta, meşale ve davullu karşılama

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde ihbara giden polisler, 'Polis Haftası' dolayısıyla mahallelilerce meşale, pasta ve davul sürpriziyle karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 01:52 Güncelleme: 10.04.2024 - 01:55
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        Safranbolu'da ihbara gelen polislere pasta, meşale ve davullu karşılama
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        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde ihbara giden polisler, 'Polis Haftası' dolayısıyla mahallelilerce meşale, pasta ve davul sürpriziyle karşılandı.

        Safranbolu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde kavga olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Mahalleye gelen polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayasıyla mahalle sakinleri tarafından kendileri için hazırlanan meşale, davul ve pasta sürpriziyle karşılandı. Meşale ve davullarla karşılanan polisler, mahallelilerle birlikte pasta kesti.

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        Galeri
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