Real Madrid-Manchester City: 3-3 (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'erken final' olarak nitelenen çeyrek final eşleşmesinde Real Madrid ile Manchester City, ilk maçta yenişemedi.

İzleyenlere muhteşem bir futbol gecesi yaşatan iki takımın Santiago Bernabeu Stadı'ndaki mücadelesi 3-3 beraberlikle sona erdi.

Bu arada Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler maç kadrosunda yer alsa da karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

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Real Madrid ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda City, 4 galibiyet elde ederken, Real Madrid ise 3 kez rakibine üstünlük sağladı. İki takım arasında oynanan 4 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. İngiliz ekibi, bu maçlarda 20 gol atarken, İspanyol devi 17 golle karşılık verdi.