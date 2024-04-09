Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Tokat'ta bayram öncesi mezarlık ziyaretinde bulunan T.Ç., eniştesi ve ablasıyla karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından ablasına ve eniştesine aracından aldığı tüfekle ateş eden zanlı gözaltına alındı
Tokat'ta bir kişi, tartıştığı eniştesini tüfekle öldürdü, ablasını yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Dursun Karaca ile aralarında husumet bulunan kayınbiraderi T.Ç, Güneşli Mahallesi'nde mezarlık ziyareti sonrası karşılaştı.
Fotoğraf: DHA
Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Ç, aracında bulunan av tüfeğini alarak eniştesi ile ablası Nazike Karaca'ya ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: DHA
Sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dursun Karaca yaşamını yitirdi.
Eşi Nazike Karaca'nın Tokat Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
Şüpheli gözaltına alındı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.