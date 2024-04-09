Karabük'te çocukların ağaçta kalan topu itfaiyenin yardımıyla indirildi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ağaç dallarına takılan top, itfaiye personelince alınarak çocuklara teslim edildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ağaç dallarına takılan top, itfaiye personelince alınarak çocuklara teslim edildi.
Esentepe Mahallesi'ndeki Vilayetler Birliği Ortaokulu'nun bahçesinde oynayan çocukların topu sokaktaki bir ağacın dallarında takılı kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.
Merdivenli araç yardımıyla ağaca çıkan itfaiye personeli, aldığı topu çocuklara teslim etti.
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