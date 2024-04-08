Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında

        Karabük, Bolu, Zonguldak ve Kocaeli'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:08 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük, Bolu, Zonguldak ve Kocaeli'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.

        Karabük Valiliği bahçesindeki törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Cem Yelep'in çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Köse, yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın, her şart ve koşulda, her türlü suç ve suç oluşumları ile şer odaklarının üzerine cesaretle gittiğini söyledi.

        Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de milletin huzur ve güven ortamının teminatı olmaktaki kararlılıklarına dikkati çeken Köse, "Aziz milletimizin gönlünde hak ettiği güveni kazanan ve bu güvene layık olabilmek için çağın getirdiği yenilikler başta olmak üzere her türlü bilgi ve teknolojiden istifade ederek yetişmiş nitelikli personelimiz ile halkımıza profesyonel güvenlik hizmeti sunmak, köklü geçmişe sahip teşkilatımızın dün olduğu gibi bugün de asli ve temel hedeflerden biridir." dedi.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı.

        - Bolu

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ise Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bir dizi video hazırlandı.

        Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, emniyetin birimlerine yer verildi.

        İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in yazdığı "Polis Marşı" isimli şiiri seslendirdiği video klip de yayınlandı.

        Bir videoda ise kentin önemli yerleri ile caddelerinin gece ve gündüz görüntülerinin yer aldığı dron destekli videoda, polis memurlarının Atatürk Anıtı ve Şehitlik ziyareti paylaşıldı.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, İlçe Emniyet Müdürlüğü çelenginin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, mazisi şan ve şeref dolu Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu hizmet yılını kutlamanın gurur ve heyecanını birlikte yaşadıklarını ifade etti.

        Ünlü, emniyet teşkilatının birikim ve tecrübesiyle çağın yeniliklerini ve demokratik değerleri özümseyerek üstlendiği bu zor görevi başarıyla devam ettirdiğini vurgulayarak, "Şanlı tarihi ve destansı mazisiyle milletimize büyük sevgi ve sadakatle hizmet eden teşkilatımız, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü kendine ilke edinmiştir." diye konuştu.

        - Kocaeli

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü de kuruluş yıl dönümü ve hafta kapsamında mevlit programı düzenledi.

        Tarihi Fevziye Camisi'ndeki programda, İzmit Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, imam hatip Faruk Çoban ve müezzinler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

        Cami çıkışında vatandaşlara akide şekeri paketleri ile gül suyu ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        87 yaşında İstanbul'un en yaşlı muhtarıydı! Sıcak gelişme!
        87 yaşında İstanbul'un en yaşlı muhtarıydı! Sıcak gelişme!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer

        Benzer Haberler

        Karabük'te su samurları görüntülendi
        Karabük'te su samurları görüntülendi
        Karabük'te Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı
        Karabük'te Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı
        Safranbolu'da itfaiyeciler, tulumbacı kıyafetleriyle sokaklarda dolaştı
        Safranbolu'da itfaiyeciler, tulumbacı kıyafetleriyle sokaklarda dolaştı
        Dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar Safranbolu'nun tarihi sokaklarında g...
        Dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar Safranbolu'nun tarihi sokaklarında g...
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, şehir parkındaki çalışmaları inceledi
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, şehir parkındaki çalışmaları inceledi
        KARLİMTAŞ KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi kuruld...
        KARLİMTAŞ KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi kuruld...