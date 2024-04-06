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        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, şehir parkındaki çalışmaları inceledi

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, tadilata giren şehir parkındaki çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:21 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:21
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        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, şehir parkındaki çalışmaları inceledi
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        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, tadilata giren şehir parkındaki çalışmaları inceledi.

        Çetinkaya, yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri ekiplerinin, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda bakım çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

        Tadilata giren şehir parkındaki çalışmaları inceleyen Çetinkaya, "Hep birlikte gayretli ve disiplinli bir çalışmayla Karabük'e hizmet etmek için tüm gücümüzle koşturacağız. Hedefimiz, şehrimizin her noktasına hizmet götürmek. Vatandaşımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Amacımız, her geçen gün daha güzel bir Karabük." ifadelerini kullandı.

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