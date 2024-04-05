Karabük'te camlı vanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karabük'te camlı vanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Karabük'te camlı vanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
S.C. idaresindeki 06 CBA 796 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolunda C.U. yönetimindeki 06 KKB 96 plakalı camlı vanla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü S.C. ile yanındaki Ö.F.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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