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        Dereye düşen hamile inek, 5 saatte kurtarıldı

        KARABÜK'ünOvacık ilçesinde dereye düşen hamile inek, 5 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 12:37 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:40
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        Dereye düşen hamile inek, 5 saatte kurtarıldı
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        KARABÜK'ünOvacık ilçesinde dereye düşen hamile inek, 5 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Yaka köyünde meydana geldi. Mustafa Sinanoğlu'na ait hamile inek ormanda otladığı sırada dengesini kaybederek 12 metre yüksekten yuvarlanarak dereye düştü. Su derinliğinin az olduğu derede mahsur kalan ineğin düştüğünü gören sahibi, AFAD'a ihbarda bulundu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, iş makinesiyle ineğin yanına inebilecekleri bir yol oluşturdu. İnek, iş makinesinin kepçe kısmına koyulup, bağlanarak bulunduğu yerden alındı. 5 saat süren çalışma sonucu kurtarılan ineğin üşümemesi için ateş yakıldı. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede ineğin durumunun iyi olduğu anlaşıldı. İnek, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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