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        Karabük Üniversitesi KARÇEL'in karbon ayak izini hazırlayacak

        Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) karbondioksit ile sera gazı emisyonlarının envanterini hesaplayacak, Avrupa Birliğine (AB) ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izini belirleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 18:28 Güncelleme: 04.04.2024 - 18:28
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        Karabük Üniversitesi KARÇEL'in karbon ayak izini hazırlayacak
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) karbondioksit ile sera gazı emisyonlarının envanterini hesaplayacak, Avrupa Birliğine (AB) ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izini belirleyecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Demir Çelik Enstitüsü ile Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı KARÇEL arasında 1 yıllık "Karbon Yönetimi Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi" imzalandı.

        Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Recep Demirsöz ve KARÇEL Genel Müdürü Uygar Sezişer'in imzaladığı sözleşmeye göre, KARÇEL'in tüm faaliyetleri sonucu oluşan karbondioksit ve sera gazı emisyonlarının envanteri, enstitüde görevli öğretim üyelerince hesaplanacak. Ayrıca AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında KARÇEL tarafından üretilen ve AB'ye ihraç edilen her bir ürünün karbon ayak izi belirlenecek.

        AB'nin iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde uygulamaya koyduğu 1 Ekim 2023'te başlatılan SKDM ile AB ülkelerine ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izi dikkate alınarak sınırda vergilendirilmesi amaçlanıyor.

        Bu kapsamda, KARÇEL'den ürün alan Avrupa'daki şirketlere her 3 ayda bir ürünlerin karbon ayak izlerinin raporlanması Enstitü tarafından yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük'ün havası, suyu ve toprağının korunması için Karabük Üniversitesi olarak ildeki sanayi kuruluşlarına danışmanlık yaptıklarını ve bilimsel destek sunduklarını belirtti.

        Bu destekle fabrikaların doğaya zarar vermeden üretime devam etmelerini sağlamayı amaçladıklarını aktaran Kırışık, "Karabük'ün kurulmasında, büyümesinde ve gelişmesinde büyük katkıları olan sanayi kuruluşlarımıza bilimsel araştırmalarımızla destek olmak, bizim için son derece önemli ve değerlidir. Yapmış olduğumuz bu çalışmaları yaygınlaştırarak üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bununla üniversite ile yerel yönetimler, kamu kuruluşları, STK'ler ve medya ile bilimsel iş birliklerini artırmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Demirsöz ve Sezişer de iş birliğinin, Türkiye'nin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği mücadelesine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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