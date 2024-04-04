Karabük Belediyesi girişindeki turnikeler kaldırıldı

Şeffaf ve erişilebilir belediyecilik anlayışıyla turnikelerin kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, "Turnikelerin üzerinde yer alan personel devam kontrol sistemine ait kart okuyucular ise duvara monte edilerek, personel giriş çıkış takipleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın ilk icraatının, belediye binası girişinde yer alan turnikelerin kaldırılması olduğu belirtildi.

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