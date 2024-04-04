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        Karabük Valisi Yavuz, KARDEMİR işçileriyle iftarda bir araya geldi

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçileriyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:53
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        Karabük Valisi Yavuz, KARDEMİR işçileriyle iftarda bir araya geldi
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçileriyle iftar yaptı.

        KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yılı dolayısıyla fabrikanın merkez yemekhanesinde düzenlenen programda konuşan Yavuz, Türkiye'nin ilk ağır sanayi hamlesi olan KARDEMİR'in, aynı zamanda emek, alın teri ve azimle bütünleşmiş bir aile olduğunu belirtti.

        KARDEMİR'in 87 yıl evvel emekçilerinin öncülüğünde çıktığı bu yolculuğunda, daha nice üstün başarılara imza atmasını temenni eden Yavuz, "Bu kadim ailenin bir ferdi olarak sizler birlik ve beraberlik ruhuyla demirin çelik gücünü, gecenin karanlığı, sabahın şafağı demeksizin, sıcak ocakların başında, kentimizin ve ülkemizin daha aydınlık yarınları için omuzlarınızın üzerinde taşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir de KARDEMİR'in varlığının asıl unsurunun çalışanları olduğunu, fabrikanın işçilerin alın teri ve el emeğiyle yükseldiğini vurguladı.

        Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

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