Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yılı kutlandı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:49 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yılı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Karabük Valiliği bahçesinde saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Mustafa Yavuz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, öğrenciler şiir ve kompozisyon okudu.

        Yavuz, burada yaptığı konuşmada, 3 Nisan 1937'de çeltik tarlalarında temeli atılan, gücünü emek ve çelikten alan KARDEMİR'in yaktığı mavi ateş ile adeta Karabük'ün doğuşunu müjdelediğini söyledi.

        Yakılan o ateşin sadece fabrikaların bacalarında değil aynı zamanda umutların da ateşleyicisi olarak küllerinden yeniden doğan bir milletin yüreklerinde yankılandığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

        "Çünkü 3 Nisan'da yazılan bu hikaye, bir kentin değil aksine koskoca bir milletin azminin, emeğinin ve kararlılığının da hikayesidir. Kurtuluşunu değil kuruluşunu kutlayan Karabük, Cumhuriyet tarihinde ülkemizin sanayileşme, kalkınma ve ilerleme mücadelesi adına en önemli kilometre taşlarından olmuştur. Bugün bu çelengi sunarken, Karabük'ün değerli geçmişine olan bağlılığımızı ve saygımızı yineliyor, Karabük'ün gelecek yolculuğunda 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, birlik ve beraberlik içinde daha güzel yarınlara yürüme kararlılığımızı hatırlatıyoruz."

        - "KARDEMİR, Cumhuriyetimizin kıymetli sınai miraslarından birisidir"

        KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, fabrikanın, kuruluşundan bu yana Türkiye'nin demir çelik sektöründe öncü rol üstlendiğini, metalürjiyle ilgilenen herkesin geçtiği mektep olduğunu anlattı.

        Fabrika mühendislerinin çoğunun ilk göz ağrısı olduğunu dile getiren Demir, "Ekonomiye ve istihdama sağladığı katkılarla ülkemizin kalkınmasına büyük destek vermiş, temel harcını atmış bir şirketimiz. Ülkemizin sanayileşme adına attığı en büyük adımlardan birisi KARDEMİR, Cumhuriyetimizin kıymetli sınai miraslarından birisidir." dedi.

        Demir, 3 Nisan 1937'de Türkiye'nin ilk entegre sanayi kuruluşu olarak temelleri atılan KARDEMİR'in adını tarihe demirden harflerle yazdırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "9 Eylül 1939'da ateşlenen fırın ile 10 Eylül 1939'da dökülen demir, bugün hala ilk günkü gibi değerini korumaktadır. Bu dökülen demir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sanayileşme yolculuğunun da ilk harcı olmuş diyebiliriz. Bu ilklerimizden aldığımız gücü, 'Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez' anlayışıyla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşımayı hedefliyoruz.

        KARDEMİR ve Karabük'ün beraber yazılmış tarihi, inşallah bundan sonra yeni ufuklara yelken açacak. KARDEMİR'le Karabük de yeni açılımların ufkuna doğru yol alacaktır. Geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz, devam edeceğiz. KARDEMİR'in bu köklü tarihi yanında oluşan atmosfer ve gayretli çabalarla oluşacak yeni adımların hep beraber atılacağını, KARDEMİR ve Karabük birlikteliğinin daha da önemli fonksiyon görmeye başlayacağını belirtmek gerekir. Hem Karabük Türkiye'ye açılacak hem de Türkiye Karabük'ü daha iyi tanıyacak."

        Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Yavuz tarafından ödülleri verildi.

        Halk oyunları gösterisiyle sona eren törenin ardından protokol üyeleri, Karabük Valiliği fuaye alanındaki "Fotoğraflarla Cumhuriyetin Sanayileşme Öyküsü" sergisini gezdi.

        Programa, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı

        Benzer Haberler

        Ağır sanayide 87 yılı geride bırakan KARDEMİR, sektörde yeni ufuklar açmak...
        Ağır sanayide 87 yılı geride bırakan KARDEMİR, sektörde yeni ufuklar açmak...
        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Tartıştığı komşu çifti tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
        Tartıştığı komşu çifti tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
        Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı