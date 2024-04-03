KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yılı kutlandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karabük Valiliği bahçesinde saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Mustafa Yavuz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, öğrenciler şiir ve kompozisyon okudu.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, 3 Nisan 1937'de çeltik tarlalarında temeli atılan, gücünü emek ve çelikten alan KARDEMİR'in yaktığı mavi ateş ile adeta Karabük'ün doğuşunu müjdelediğini söyledi.

Yakılan o ateşin sadece fabrikaların bacalarında değil aynı zamanda umutların da ateşleyicisi olarak küllerinden yeniden doğan bir milletin yüreklerinde yankılandığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Çünkü 3 Nisan'da yazılan bu hikaye, bir kentin değil aksine koskoca bir milletin azminin, emeğinin ve kararlılığının da hikayesidir. Kurtuluşunu değil kuruluşunu kutlayan Karabük, Cumhuriyet tarihinde ülkemizin sanayileşme, kalkınma ve ilerleme mücadelesi adına en önemli kilometre taşlarından olmuştur. Bugün bu çelengi sunarken, Karabük'ün değerli geçmişine olan bağlılığımızı ve saygımızı yineliyor, Karabük'ün gelecek yolculuğunda 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, birlik ve beraberlik içinde daha güzel yarınlara yürüme kararlılığımızı hatırlatıyoruz."