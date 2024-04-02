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        Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 23:37 Güncelleme: 02.04.2024 - 23:37
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        Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        75. Yıl Mahallesi 26. Sokak'ta, E.A. ile üst kat komşusu Gülseren Y. (58) ve eşi Kemalettin Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A, tüfekle Gülseren Y. ve Kemalettin Y'ye ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaralı Gülseren Y'yi kentteki özel bir hastaneye, Kemalettin Y'yi ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Gülseren Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kemalettin Y'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olayın ardından şüpheli E.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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