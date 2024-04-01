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        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, seçim sonucunu değerlendirdi

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, siyasi görüşlerine bakmadan tüm halkla istişare ederek faaliyetleri yürüteceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 15:44 Güncelleme: 01.04.2024 - 15:44
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        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, seçim sonucunu değerlendirdi
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        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, siyasi görüşlerine bakmadan tüm halkla istişare ederek faaliyetleri yürüteceklerini ifade etti.

        Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan AK Parti adayı Özkan Çetinkaya'ya destek veren seçmenlere ve başarıda emeği olanlara teşekkür etti.

        Hizmet noktasında ne söz verildiyse yerine getirileceğini belirten Şahin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı, Karabüklülere selamlarını iletti. Karabük'teki başarı nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti. Bu bize mesuliyet de yükledi. Çok çalışacağız, çalışırken istişare halinde olacağız. Şehirlerimizin tüm dinamikleriyle bir arada olmak suretiyle, insan ayırt etmeden, siyasi görüşlerine bakmadan tüm halkımızla istişare ederek faaliyet yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şahin, Karabük'e hizmet eden geçmiş dönem belediye başkanlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Seçim kampanyamız süresince 'sel gider kumu kalır' dedik. 'Kimseyi kırmayacağız, kimseye cevap vermeyeceğiz, bize taş atana biz gül atacağız' dedik. Bu minvalde strateji ve kampanyamızı oluşturduk. Cumhur İttifakı'na bağlı olmak suretiyle, bu ittifakı tahkim etmek üzere bir stratejiyle yol yürüyeceğimizi açıkça ifade etmek istiyorum."

        Cumhur İttifakı'nın "Türkiye'nin çimentosu ve kurtuluş reçetesi" olduğunu anlatan Şahin, "Bu bakış açısına sahip olduğumuz için kampanyamız süresince ilimizde ve ilçelerimizde de bu stratejiye bağlı olarak hareket ettik. Söylemlerimizi de buna uygun oluşturmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de aynen böyle olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Şahin, önlerindeki 5 yılın Karabük için bir hizmet serüveni olacağını, kentin neye ihtiyacı varsa Özkan Başkan ile gerçekleştirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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