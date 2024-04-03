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        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 10:39 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:39
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        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Y.G. idaresindeki 78 ABP 579 plakalı motosiklet, Yenimahalle Güven Kavşağı'nda E.K. yönetimindeki 71 ACK 734 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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