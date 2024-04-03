Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Y.G. idaresindeki 78 ABP 579 plakalı motosiklet, Yenimahalle Güven Kavşağı'nda E.K. yönetimindeki 71 ACK 734 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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