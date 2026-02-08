Habertürk
        Karabük'te vaşak ve kurtlar fotokapanla görüntülendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, vaşak ve kurtlar fotokapanla görüntülendi.

        Giriş: 08.02.2026 - 21:12 Güncelleme: 08.02.2026 - 21:12
        Karabük'te vaşak ve kurtlar fotokapanla görüntülendi
        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, vaşak ve kurtlar fotokapanla görüntülendi.

        Kentin farklı bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

        Korkmaz, bu sayede nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ile kurtları görüntüledi.

        Fotokapanla kayda alınan görüntülerde, vaşak ve kurtların bölgede dolaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

