Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı. S.T. idaresindeki 37 LD 359 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolunda K.Ö. yönetimindeki 78 AAB 767 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Z.S, F.G, Z.Ç. ve E.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yenice Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

