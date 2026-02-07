Habertürk
Habertürk
        Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:22 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:25
        Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Karabük'ün Yenice ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        S.T. idaresindeki 37 LD 359 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolunda K.Ö. yönetimindeki 78 AAB 767 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Z.S, F.G, Z.Ç. ve E.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yenice Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

