Karabük'te 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü. Sarıahmetli köyünde A.Y'ye ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin 2 katı kullanılamaz hale geldi.

