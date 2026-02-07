Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:52 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Sarıahmetli köyünde A.Y'ye ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin 2 katı kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Üstünden dozer geçti!
        Üstünden dozer geçti!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!

        Benzer Haberler

        Şenler Köyü yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Şenler Köyü yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        3 yıl geçti, acı dinmedi: Evladını ve damadını kaybeden baba konuştu 6 Şuba...
        3 yıl geçti, acı dinmedi: Evladını ve damadını kaybeden baba konuştu 6 Şuba...
        Karabük'te heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı
        Karabük'te heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı
        Karabük Belediyesinde 2026 maaş zammı belli oldu
        Karabük Belediyesinde 2026 maaş zammı belli oldu
        Karabük'te 4 ev ve ahır yandı
        Karabük'te 4 ev ve ahır yandı
        Karabük Belediyesi'nde 2026 yılı maaş zammı belli oldu
        Karabük Belediyesi'nde 2026 yılı maaş zammı belli oldu