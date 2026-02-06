Karabük'te heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı
Karabük'te heyelan nedeniyle bir köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Karabük'te heyelan nedeniyle bir köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Şenler köyünün yolu, Salmanlar köyü yol ayrımından itibaren heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Şenler köyüne ulaşım, alternatif olarak Pirinçlik-Sipahiler köyü Belen Mahallesi güzergahı üzerinden sağlanıyor.
Vatandaşların ulaşım sırasında dikkatli olmaları ve yönlendirmelere uymaları istendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.