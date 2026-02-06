Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:21 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:21
        Karabük'te heyelan nedeniyle bir köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Şenler köyünün yolu, Salmanlar köyü yol ayrımından itibaren heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Şenler köyüne ulaşım, alternatif olarak Pirinçlik-Sipahiler köyü Belen Mahallesi güzergahı üzerinden sağlanıyor.

        Vatandaşların ulaşım sırasında dikkatli olmaları ve yönlendirmelere uymaları istendi.

