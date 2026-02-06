Habertürk
        Karabük'te 4 ev ve ahır yandı

        Karabük'te 4 ev ve ahır yandı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 4 ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:28 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:28
        Karabük'te 4 ev ve ahır yandı
        Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 4 ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi.

        Doğanlar köyünde K.K'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, bitişikteki 3 ev ve ahıra da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi, 2 büyükbüş hayvan telef oldu.

        Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak ile Belediye Başkanı Ahmet Şahin de olay yerine gelerek inceleme yaptı.

        Kaymakam Kıyak, gazetecilere, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümeden kontrol altına alındığını söyledi.

        Yangının elektrik kaçağından çıktığının değerlendirildiğini dile getiren Kıyak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

